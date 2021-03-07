Дело обвинённого в госизмене Воробьёва дошло до суда
«Московский городской суд рассматривает уголовное дело в отношении Воробьёва Александра Владимировича», — цитирует ТАСС пресс-службу суда.
Отмечается, что заседания проходят в закрытом режиме, так как в деле есть материалы с грифом «совершенно секретно».
Представитель пресс-службы Мосгорсуда сообщил, что дело Воробьёва слушается в общем порядке.
4 сентября 2019 года Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца срок ареста Александра Воробьёва.
Александр Воробьёв обвиняется в выдаче иностранному государству сведений, составляющих государственную тайну, ставших известными ему по службе.