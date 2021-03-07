Дело обвинённого в госизмене Воробьёва дошло до суда

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Московский городской суд приступил к рассмотрению дела в отношении бывшего помощника полпреда российского президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва, который обвиняется в государственной измене.

«Московский городской суд рассматривает уголовное дело в отношении Воробьёва Александра Владимировича», — цитирует ТАСС пресс-службу суда.

Отмечается, что заседания проходят в закрытом режиме, так как в деле есть материалы с грифом «совершенно секретно».

Представитель пресс-службы Мосгорсуда сообщил, что дело Воробьёва слушается в общем порядке.

4 сентября 2019 года Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца срок ареста Александра Воробьёва.

Александр Воробьёв обвиняется в выдаче иностранному государству сведений, составляющих государственную тайну, ставших известными ему по службе.

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