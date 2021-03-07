Минобороны России запустило раздел «Героини великой Победы»

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Министерство обороны России в преддверии Международного женского дня запустило исторический раздел «Героини великой Победы», который посвящён подвигу женщин — участниц Великой Отечественной войны.
Минобороны России запустило раздел «Героини великой Победы»
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

В военном ведомстве отметили, что около 150 тыс. женщин-военнослужащих были отмечены правительственными наградами, орденами и медалями за Советского Союза за боевые подвиги, самоотверженный труд в тыловых частях и соединениях Красной армии. 

При этом в годы Великой Отечественной войны 90 женщин были удостоены высокого звания Героя Советского Союза.

В специальном разделе Минобороны представлены архивные документы о боевых подвигах женщин на фронтах Великой Отечественной войны, в том числе наградные материалы, страницы фронтовых газет, доклады и приказы командования, а также «другие свидетельства их славных ратных дел».

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что российские женщины-военнослужащие в 2020 году получили более 300 государственных наград, в том числе 31 боевую.

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