Российские женщины получили 31 боевую награду в 2020 году
- РИА Новости
Поздравляя женщин с наступающим 8 Марта, Шойгу отметил, что в Вооружённых силах на сегодняшний день более 300 тыс. женщин, порядка 40 тыс. — военнослужащие, около 270 тыс. — гражданский персонал.
«Я бы хотел вас поблагодарить всех за всё, что вы делаете и для нас, и для страны, и для каждой семьи. И всё, что в конце в концов доброго и хорошего окружает нас, сделано благодаря вам, вашим заботам, вашей душе, вашим рукам. Вам огромное спасибо», — сказал Шойгу, обращаясь к женщинам-военнослужащим. Его слова приводит ТАСС.
Он напомнил о российских медсёстрах, которые работают в Сирии и в Нагорном Карабахе в составе миротворческих сил.
После этого министр вручил государственные и ведомственные награды 16 отличившимся женщинам-военнослужащим.