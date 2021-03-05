Российские женщины получили 31 боевую награду в 2020 году

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Более 300 государственных наград, в том числе 31 боевую, получили российские женщины-военнослужащие в 2020 году. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Российские женщины получили 31 боевую награду в 2020 году
  • РИА Новости

Поздравляя женщин с наступающим 8 Марта, Шойгу отметил, что в Вооружённых силах на сегодняшний день более 300 тыс. женщин, порядка 40 тыс. — военнослужащие, около 270 тыс. — гражданский персонал.

«Я бы хотел вас поблагодарить всех за всё, что вы делаете и для нас, и для страны, и для каждой семьи. И всё, что в конце в концов доброго и хорошего окружает нас, сделано благодаря вам, вашим заботам, вашей душе, вашим рукам. Вам огромное спасибо», — сказал Шойгу, обращаясь к женщинам-военнослужащим. Его слова приводит ТАСС.

Он напомнил о российских медсёстрах, которые работают в Сирии и в Нагорном Карабахе в составе миротворческих сил.

После этого министр вручил государственные и ведомственные награды 16 отличившимся женщинам-военнослужащим.

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