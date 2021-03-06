Полиция Москвы предупредила о телефонных мошенниках

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ГУ МВД Москвы предупредило о телефонных мошенниках, которые убеждают граждан установить специальное мобильное приложение и получают доступ к их банковским картам.
Полиция Москвы предупредила о телефонных мошенниках
  • globallookpress.com

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Отмечается, что мошенники предлагают установить мобильное приложение удалённого доступа, заявляя, что оно якобы поможет сохранить средства на карте либо просто необходимо в качестве дополнительного приложения к мобильному банку.

«Чтобы не стать жертвой мошенников, не сообщайте неизвестным лицам свои личные данные, пароли и коды из смс-сообщений, не устанавливайте по требованию неизвестных мобильные приложения», — цитирует сообщение ТАСС.

В полиции рекомендовали всегда проверять информацию, поступающую по телефону от посторонних лиц.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с Inforeactor дал советы по обеспечению безопасности смартфона.

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