Полиция Москвы предупредила о телефонных мошенниках

ГУ МВД Москвы предупредило о телефонных мошенниках, которые убеждают граждан установить специальное мобильное приложение и получают доступ к их банковским картам.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Отмечается, что мошенники предлагают установить мобильное приложение удалённого доступа, заявляя, что оно якобы поможет сохранить средства на карте либо просто необходимо в качестве дополнительного приложения к мобильному банку.

«Чтобы не стать жертвой мошенников, не сообщайте неизвестным лицам свои личные данные, пароли и коды из смс-сообщений, не устанавливайте по требованию неизвестных мобильные приложения», — цитирует сообщение ТАСС.

В полиции рекомендовали всегда проверять информацию, поступающую по телефону от посторонних лиц.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с Inforeactor дал советы по обеспечению безопасности смартфона.