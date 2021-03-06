Полиция начала проверку по факту драки в баре в Новосибирске

Полиция устанавливает участников конфликта в баре в Новосибирске, в результате которого пострадали два человека.

Об этом информирует пресс-служба регионального ГУ МВД.



«В результате конфликта, произошедшего в ночь на 6 марта в одном из развлекательных заведений Центрального района, двое посетителей получили телесные повреждения», — цитирует МВД РИА Новости

По данным ведомства, тяжесть вреда, нанесённого здоровью потерпевших, будет установлена по итогам экспертизы.

Организована проверка, устанавливаются лица, участвовавшие в конфликте.

В ноябре в Петербурге завели дело из-за драки после ссоры в родительском чате.