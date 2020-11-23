В Петербурге завели дело из-за драки после ссоры в родительском чате

Уголовное дело возбуждено после драки в результате конфликта в родительском чате в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

«По предварительной версии, конфликт из родительского чата перерос в реальную жизнь. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 («Хулиганство»)», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, задержан 28-летний мужчина.

По данным ведомства, инцидент произошёл вечером в субботу, 21 ноября, во дворе на проспекте Тореза. Из опубликованных в соцсетях записей камер видеонаблюдения следует, что две компании мужчин (всего около десяти человек) устроили драку со стрельбой. Пострадавших нет.



