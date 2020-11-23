В Петербурге завели дело из-за драки после ссоры в родительском чате
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«По предварительной версии, конфликт из родительского чата перерос в реальную жизнь. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 («Хулиганство»)», — приводит РИА Новости сообщение.
Как отмечается, задержан 28-летний мужчина.
По данным ведомства, инцидент произошёл вечером в субботу, 21 ноября, во дворе на проспекте Тореза. Из опубликованных в соцсетях записей камер видеонаблюдения следует, что две компании мужчин (всего около десяти человек) устроили драку со стрельбой. Пострадавших нет.