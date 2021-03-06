В Хабаровском крае начали проверку из-за утечки нефтепродуктов

Росприроднадзор проводит проверку по факту утечки нефтепродуктов после схода вагонов грузового поезда в Хабаровском крае. Об этом сообщила руководитель ведомства Светлана Радионова.

По её словам, на перегоне Дальневосточный — Форель, с рельсов сошёл состав с 18 цистернами нефтепродуктов, 11 из них опрокинулись.

«Шесть цистерн пробиты, идёт утечка нефтепродуктов — мазута, дизеля. Общая площадь загрязнения оценивается в 400 кв. м», — рассказала Радионова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Она добавила, что бульдозеры проводят обваловку мест утечки, чтобы топливо не попало в ручей.

Всего к ликвидации аварии привлечены 43 человека.

«Наши инспекторы вместе со специалистами ЦЛАТИ (Центр лабораторного анализа и технических измерений. — RT), природоохранной прокуратурой и Министерством природных ресурсов Хабаровского края разбираются в ситуации», — сообщила она, добавив, что отобраны пробы почвы и воды.

По словам руководителя Росприроднадзора, в отношении РЖД возбуждено административное расследование.

Ранее в Хабаровском крае возбудили дело из-за схода 17 грузовых вагонов.