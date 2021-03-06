В Минтрансе рассказали о подготовке плана расширения Транссиба и БАМа

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Министр транспорта России Виталий Савельев заявил, что министерство намерено до 11 марта составить подробный график этапов строительства и параметров по расширению Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. Об этом сообщил ТАСС.
В Минтрансе рассказали о подготовке плана расширения Транссиба и БАМа
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

«Нами уже 3 марта этого года совместно с РЖД подготовлен план распоряжения правительства России об утверждении этапов строительства и параметров расширения БАМа и Транссиба до 2024 года включительно», — сказал Савельев в ходе совещания в Кемеровской области.

По его словам, в настоящее время готовится приложение к этому распоряжению, завершить его планируется 11 марта.

После этого документ будет направлен на согласование в профильные федеральные органы для внесения на утверждение в правительство России.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал от правительства строго зафиксировать этапы работ на Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралях до 2024 года.

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