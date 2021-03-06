На Сахалине семь детей госпитализированы с кишечной инфекцией

В одном из детских садов города Шахтёрска на Сахалине было выявлено девять случаев кишечной инфекции, семь детей госпитализированы.

«В детском саду Шахтёрска выявлено девять случаев заболевания кишечной инфекцией», — цитирует РИА Новости пресс-службу правительства региона. Отмечается, что семь воспитанников госпитализированы, остальные находятся на амбулаторном наблюдении. В Углегорский район выехала комиссия областного Минздрава. 26 февраля в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю заявили, что почти 160 человек пострадали в конце января — начале февраля в Красноярске при массовом отравлении водой.