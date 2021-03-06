РИА Новости: Ту-214ОН проверил маскировку российских военных объектов в Крыму

Один из российских самолётов Ту-214ОН, ранее построенных для наблюдательных миссий в рамках Договора по Открытому небу, провёл полёт в ходе которого проверил маскировку военных объектов России в Крыму, сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник.

«Один из самолётов-наблюдателей Ту-214ОН выполнил в четверг с военного аэродрома под Таганрогом наблюдательно-разведывательный полет вдоль побережий Краснодарского края и Крыма», — цитирует РИА Новости свой источник. Основной целью полёта была проверка маскировки и защищённости расположенных там военных объектов. Также была протестирована способность региональной системы ПВО засекать воздушные цели в режиме пассивной локации. 17 января сообщалось, что два российских самолёта Ту-214ОН после окончательного выхода России из Договора по открытому небу запланировано использовать в разведывательный целях.