РИА Новости: Ту-214ОН проверил маскировку российских военных объектов в Крыму
«Один из самолётов-наблюдателей Ту-214ОН выполнил в четверг с военного аэродрома под Таганрогом наблюдательно-разведывательный полет вдоль побережий Краснодарского края и Крыма», — цитирует РИА Новости свой источник.
Основной целью полёта была проверка маскировки и защищённости расположенных там военных объектов.
Также была протестирована способность региональной системы ПВО засекать воздушные цели в режиме пассивной локации.
17 января сообщалось, что два российских самолёта Ту-214ОН после окончательного выхода России из Договора по открытому небу запланировано использовать в разведывательный целях.