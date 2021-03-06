РИА Новости: Ту-214ОН проверил маскировку российских военных объектов в Крыму

Короткая ссылка
Один из российских самолётов Ту-214ОН, ранее построенных для наблюдательных миссий в рамках Договора по Открытому небу, провёл полёт в ходе которого проверил маскировку военных объектов России в Крыму, сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник.
РИА Новости: Ту-214ОН проверил маскировку российских военных объектов в Крыму

«Один из самолётов-наблюдателей Ту-214ОН выполнил в четверг с военного аэродрома под Таганрогом наблюдательно-разведывательный полет вдоль побережий Краснодарского края и Крыма», — цитирует РИА Новости свой источник.

Основной целью полёта была проверка маскировки и защищённости расположенных там военных объектов.

Также была протестирована способность региональной системы ПВО засекать воздушные цели в режиме пассивной локации.

17 января сообщалось, что два российских самолёта Ту-214ОН после окончательного выхода России из Договора по открытому небу запланировано использовать в разведывательный целях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить