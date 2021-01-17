РИА Новости: Самолёты Ту-214ОН будут переделаны в разведчики

Два российских самолета Ту-214ОН после окончательного выхода России из Договора по открытому небу запланировано использовать в разведывательный целях, сообщает РИА Новости со ссылкой на два военно-дипломатических источника.

«После окончательного прекращения участия РФ в договоре оба самолёта Ту-214ОН планируется переквалифицировать для других задач. Речь идет в первую очередь о разведывательных функциях», — цитирует РИА Новости свой источник.

Отмечается, что также данные самолёты могут быть использованы для объективного контроля результатов испытаний различных вооружений и оценки эффективности учений.

Уточняется, что для использования самолётов в разведке потребуется установка на оба борта самого современного радиоэлектронного и радиотехнического разведывательного оборудования.

Ранее стало известно, что ОБСЕ сожалеет по поводу выхода любого государства-участника из Договора по открытому небу (ДОН).