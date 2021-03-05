В Калининградской области обсудили развитие системы образования

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов встретился с учителями региона.

Об этом сообщает «Янтарный край».

Участники встречи обсудили развитие системы образования. В частности, учитель математики Школы будущего Ольга Киселёва рассказала, как дистанционное образование повлияло на работу педагогических коллективов.

Ещё одной темой стало коррекционное образование.

Кроме того, обсуждались вопросы интеграции школьного образования с наукой.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН оценил последствия дистанционного обучения.