В Калининградской области обсудили развитие системы образования

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов встретился с учителями региона.
В Калининградской области обсудили развитие системы образования
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Об этом сообщает «Янтарный край».

Участники встречи обсудили развитие системы образования. В частности, учитель математики Школы будущего Ольга Киселёва рассказала, как дистанционное образование повлияло на работу педагогических коллективов.

Ещё одной темой стало коррекционное образование.

Кроме того, обсуждались вопросы интеграции школьного образования с наукой.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН оценил последствия дистанционного обучения.

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