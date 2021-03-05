В Калининградской области обсудили развитие системы образования
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Об этом сообщает «Янтарный край».
Участники встречи обсудили развитие системы образования. В частности, учитель математики Школы будущего Ольга Киселёва рассказала, как дистанционное образование повлияло на работу педагогических коллективов.
Ещё одной темой стало коррекционное образование.
Кроме того, обсуждались вопросы интеграции школьного образования с наукой.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН оценил последствия дистанционного обучения.