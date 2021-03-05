Собянин высказался о возможности возобновления фестивалей в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире Первого канала высказался о возможности возобновления фестивалей в столице.

Он заявил, что «надеяться никогда не поздно и не рано».

«Мы готовимся к активной фестивальной деятельности, точно будет проведён Урбанистический форум Москвы. Что касается фестивалей, конечно, будем смотреть, ориентироваться на ту ситуацию, которая будет разворачиваться в стране и в Москве, но надеюсь, что всё ключевые мероприятия тоже состоятся», — цитирует РИА Новости Собянина.

Как ранее заявил мэр Москвы, в столице наблюдается постепенное улучшение ситуации с коронавирусной инфекцией и еженедельное снижение уровня заболеваемости COVID-19.