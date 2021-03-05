В Симферополе перед судом предстанут «чёрные риелторы», совершившие мошеннические действия с недвижимостью одиноких граждан.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

По данным следствия, организованная преступная группа действовала в Республике Крым с 2017 по 2018 год и состояла из восьми человек, в число которых входили риелторы, их сообщники, а также действующий на тот момент сотрудник полиции.

«Задачи и роли в группе были чётко распределены: участковый уполномоченный полиции при подтверждении информации о смерти одинокого гражданина, у которого отсутствовали наследники, проникал в его жилище, забирал документы на недвижимость и передавал их для дальнейшего переоформления сообщникам. Сначала на подельников, а затем для продажи добросовестным покупателям», — рассказали в ведомстве.

В результате мошенники переоформили в Симферополе несколько квартир, домовладений, один земельный участок.

Сотрудник полиции уволен. В настоящее время он находится под стражей.

«Всего обвиняемыми по уголовному делу проходят восемь человек, трое из которых заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, признав свою вину в полном объёме», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время расследование завершено.

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