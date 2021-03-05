Минэкономразвития дало прогноз по годовой инфляции

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Министерство экономического развития России дало прогноз по годовой инфляции.
Минэкономразвития дало прогноз по годовой инфляции
  • РИА Новости

«По оценке Минэкономразвития России, по итогам марта ожидается замедление инфляции в помесячном выражении до 0,5—0,6% м/м», — приводит ТАСС текст обзора министерства «Картина инфляции. Март 2021 года».

Отмечается, что «в годовом выражении инфляция сохранится на уровне, близком к текущему».

«По оценке Минэкономразвития России, в марте будет пройден пик годовой инфляции, после чего её темпы начнут постепенно снижаться», — говорится в обзоре.

Ранее сообщалось, что в феврале годовая инфляция в России ускорилась до 5,67% после 5,19% в январе, в месячном выражении рост потребительских цен составил 0,78%.

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