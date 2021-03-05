В Росстате назвали уровень годовой инфляции в феврале
В феврале годовая инфляция в России ускорилась до 5,67% после 5,19% в январе, в месячном выражении рост потребительских цен составил 0,78%.
- © РИА Новости / Владимир Трефилов
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на данные Росстата.
Ранее сообщалось, что международные резервы России по состоянию на 1 марта составили $586,266 млрд.
Экономист Денис Ракша в беседе с НСН рассказал о перспективах курса рубля.
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