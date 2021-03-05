Телеведущая, журналистка Елена Ханга оценила будущее телевидения на фоне развития интернета.

«Я думаю, что на самом деле телевидение плавно отмирает. Не то что оно умрёт, конечно же, оно не умрёт, но это как раньше спорили, что появилось кино — и умрёт театр», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как пояснила Ханга, все любимые программы уже есть в интернете.

«Ты просто набираешь в интернете, в YouTube или ещё где-то то, что ты пропустил, и пожалуйста, тебе это и похожее на тему, которая может вас заинтересовать», — сказала она.

Она также отметила, что у интернет-каналов нет жёстких рамок.

«Я уж не говорю о том, что если ты на телевидении работаешь, то у тебя просто зарплата, а если ты берёшь на себя, например, труд продюсера, обзваниваешь гостей, которых хочешь пригласить, ты экономишь очень на многом, и ты получаешь рекламные деньги, спонсорские деньги», — добавила Ханга.

Ранее один из основателей канала «Санкт-Петербург», телеведущий Юрий Зинчук оценил перспективы проектов на YouTube.