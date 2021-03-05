Елена Ханга оценила будущее телевидения на фоне развития интернета

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Телеведущая, журналистка Елена Ханга оценила будущее телевидения на фоне развития интернета.
Елена Ханга оценила будущее телевидения на фоне развития интернета
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«Я думаю, что на самом деле телевидение плавно отмирает. Не то что оно умрёт, конечно же, оно не умрёт, но это как раньше спорили, что появилось кино — и умрёт театр», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как пояснила Ханга, все любимые программы уже есть в интернете.

«Ты просто набираешь в интернете, в YouTube или ещё где-то то, что ты пропустил, и пожалуйста, тебе это и похожее на тему, которая может вас заинтересовать», — сказала она.

Она также отметила, что у интернет-каналов нет жёстких рамок.

«Я уж не говорю о том, что если ты на телевидении работаешь, то у тебя просто зарплата, а если ты берёшь на себя, например, труд продюсера, обзваниваешь гостей, которых хочешь пригласить, ты экономишь очень на многом, и ты получаешь рекламные деньги, спонсорские деньги», — добавила Ханга.

Ранее один из основателей канала «Санкт-Петербург», телеведущий Юрий Зинчук оценил перспективы проектов на YouTube.

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