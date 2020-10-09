Телеведущий Юрий Зинчук оценил перспективы проектов на YouTube

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Один из основателей канала «Санкт-Петербург», телеведущий Юрий Зинчук оценил перспективы проектов на YouTube.
Телеведущий Юрий Зинчук оценил перспективы проектов на YouTube
  • Reuters

«Вопрос, кто победит — интернет или телевидение, — аналогичен спору о том, сильнее кит или слон. Кит — в океане, слон — на суше, рассуждения бессмысленны. На YouTube и в социальных сетях больше возможностей», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

Вместе с тем, отметил Зинчук, это управляемая и регламентируемая платформа, а работать там легче, чем на телевидении.

«Но в этом и заключается суть ремесла. Мы должны быть своего рода хранителями чистого и традиционного жанра», — полагает он.

Как считает Зинчук, YouTube не вытеснит телевидение.

«Я полагаю, что через два, три года, пять лет YouTube хоть и будет существовать, но будет не столь модным и популярным. Возможно, YouTube и ТВ сольются и породят какую-то новую форму публицистики», — добавил он.

Ранее академик Российской академии рекламы Вячеслав Черняховский прокомментировал перспективы развития рынка онлайн-рекламы в России на фоне коронавируса.

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