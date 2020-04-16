Эксперт оценил перспективы рынка онлайн-рекламы в России

Академик Российской академии рекламы Вячеслав Черняховский прокомментировал перспективы развития рынка онлайн-рекламы в России на фоне коронавируса.

По его словам, в связи с распространением коронавирусной инфекции позиции этого сегмента усиливаются, однако давать конкретные оценки пока преждевременно.

«Пока что можно сказать только одно: в условиях пандемии COVID-19 интернет-реклама оказалась в наиболее предпочтительной ситуации, потому что не подвержена такому количеству проблем, с которыми сталкивается традиционная реклама. Как будет это развиваться в дальнейшем, станет ли она доминирующей или нет, (сказать) достаточно проблематично», — отметил специалист в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Черняховский добавил, что рекламной индустрии в период экономического кризиса может понадобиться господдержка.

Ранее, как сообщало URA.RU, гендиректор российского офиса ECI Media Management Дмитрий Кураев прокомментировал вероятность падения российского рынка рекламы из-за эпидемии коронавируса и курса рубля.