В СК назвали число возбуждённых уголовных дел по фейкам о COVID-19 в 2020 году

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, выступая на расширенном заседании коллегии ведомства, назвал число возбуждённых уголовных дел по фейкам о COVID-19 в 2020 году.

«Проведена большая работа по предотвращению массового распространения ложной информации о пандемии и мерах по борьбе с ней», — цитирует РИА Новости Бастрыкина.

Он сообщил, что «пришлось возбудить 58 уголовных дел о таких фактах, по 31 расследование завершено».

Согласно данным на 5 марта, за сутки в России выявлено 11 024 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 301 159 случаев COVID-19.