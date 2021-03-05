За сутки в России выявлено 11 024 случая коронавируса

За сутки в России выявлено 11 024 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Накануне стало известно о 11 385 заболевших.

Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 301 159 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

За сутки умерли 462 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 475 пациентов. Общее число летальных исходов — 88 285.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечился 3 885 321 пациент. За сутки выздоровели 15 464 человека, накануне — 16 123.

Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.