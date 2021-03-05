Первый компонент вакцины от COVID-19 получили 5 млн россиян

Первый компонент вакцины от коронавируса в России уже получили 5 млн граждан, двумя компонентами провакцинированы 2,5 млн человек. Об этом во время брифинга заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Что касается непосредственно вакцинации, то на сегодняшний день первым компонентом вакцин провакцинированы 5 млн российских граждан, двумя компонентами провакцинированы 2,5 млн российских граждан», — сказала Голикова. Её слова приводит РИА Новости.

Она добавила, что регионы страны с учётом объёмов производства и объёмов вакцины, выпущенной в гражданский оборот, продолжают наращивать возможности вакцинации населения.

Как стало известно 5 марта, препарат от коронавируса «ЭпиВакКорона» будет доступен россиянам для массовой вакцинации во второй половине марта.

Глава ФМБА Вероника Скворцова рассказала, что для пресечения новой волны коронавируса в России нужно привить 25% населения за два месяца или же около 30% — до мая.