Народный учитель оценил идею отмены ЕГЭ к 2030 году
- РИА Новости
В беседе с Life.ru Рачевский сказал, что считает это нормальным.
«Есть же и другие формы контроля. И самое главное — почему все считают, что школьники учатся только потому, что их будут проверять на ЕГЭ? Почему никто не допускает мысли, что они учатся не для правительства, не для папы с мамой, а для себя», — отметил педагог.
Преподаватель отметил, что уже в этом году для получения аттестата школьникам необходимо сдать экзамены по двум обязательным предметам.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию с ЕГЭ 2021 года.