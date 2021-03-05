Народный учитель оценил идею отмены ЕГЭ к 2030 году

Народный учитель России, директор столичного центра образования №548 Ефим Рачевский прокомментировал идею отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) к 2030 году.

В беседе с Life.ru Рачевский сказал, что считает это нормальным.

«Есть же и другие формы контроля. И самое главное — почему все считают, что школьники учатся только потому, что их будут проверять на ЕГЭ? Почему никто не допускает мысли, что они учатся не для правительства, не для папы с мамой, а для себя», — отметил педагог.

Преподаватель отметил, что уже в этом году для получения аттестата школьникам необходимо сдать экзамены по двум обязательным предметам.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию с ЕГЭ 2021 года.