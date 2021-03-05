В Госдуме прокомментировали работу НПФ

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На заседании рабочей группы по законодательному обеспечению развития пенсионной системы и инвестирования средств пенсионных накоплений при комитете Госдумы по финансовому рынку обсудили работу НПФ.
В Госдуме прокомментировали работу НПФ
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Как заявил руководитель группы, депутат Дмитрий Скриванов, в настоящее время фонды получают два вида вознаграждения за свою деятельность — платёж за менеджмент и платёж «за успех».

«К сожалению, некоторые фонды показывают отрицательную доходность и при этом получают менеджментский платёж. Это неправильно. И с этим согласны абсолютно все», — сказал он.

Скриванов считает, что нужны изменения в законодательстве, и было бы справедливо, чтобы НПФ компенсировал полученные убытки из своих средств.

«Мы рассматриваем НПФ как бизнес-структуры, но они несут в себе ещё и очень большую социальную нагрузку. Поэтому они не могут рисковать средствами людей. И любая финансово-экономическая модель негосударственных пенсионных фондов должна защищать пенсионные накопления», — пояснил он.

Ранее депутат Госдумы, глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов назвал три способа, с помощью которых возможно увеличить пенсии россиян.

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