Героем нового выпуска программы «Мардан Бой» станет Валерий Рашкин
- ©RT Россия / youtube
Журналист Сергей Мардан обсудит с ним, какой будет страна будущего с программой Коммунистической партии России, каким должен быть пенсионный возраст, как правильно использовать природные ресурсы.
Мардан и Рашкин также поговорят об олигархах, о политических репрессиях и революции.
У каждого будет три раунда по 15 минут, чтобы аргементировать свою позицию.
Программа начнётся в 20:00.
Ранее в гостях у Мардана побывал скульптор народный художник России Салават Щербаков.