Героем нового выпуска программы «Мардан Бой» станет Валерий Рашкин

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Героем нового выпуска программы RT Россия «Мардан Бой» станет депутат Госдумы Валерий Рашкин.
Героем нового выпуска программы «Мардан Бой» станет Валерий Рашкин
  • ©RT Россия / youtube

Журналист Сергей Мардан обсудит с ним, какой будет страна будущего с программой Коммунистической партии России, каким должен быть пенсионный возраст, как правильно использовать природные ресурсы.

Мардан и Рашкин также поговорят об олигархах, о политических репрессиях и революции.

У каждого будет три раунда по 15 минут, чтобы аргементировать свою позицию.

Программа начнётся в 20:00.

Ранее в гостях у Мардана побывал скульптор народный художник России Салават Щербаков.

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