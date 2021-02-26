Вышел первый эпизод новой программы «Мардан Бой»

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На RT Россия вышел первый эпизод новой программы «Мардан Бой». Гостем журналиста Сергея Мардана стал скульптор, народный художник России Салават Щербаков.
Вышел первый эпизод новой программы «Мардан Бой»
  • © Канал RT Россия / YouTube

В ходе программы они обсудят, кому поставить памятник на Лубянской площади в Москве, нужно ли вернуть туда памятник Феликсу Дзержинскому или установить новый монумент в честь Александра Невского.

У собеседников три раунда по 15 минут, чтобы доказать свою позицию.

Щербаков — автор памятника князю Владимиру на Боровицкой площади.

25 февраля в Москве началось голосование по выбору памятника, который будет установлен на Лубянской площади в центре города. 

Жителям города предложено выбрать, кому будет установлен памятник: князю Александру Невскому или революционеру Феликсу Дзержинскому.

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