Вышел первый эпизод новой программы «Мардан Бой»
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В ходе программы они обсудят, кому поставить памятник на Лубянской площади в Москве, нужно ли вернуть туда памятник Феликсу Дзержинскому или установить новый монумент в честь Александра Невского.
У собеседников три раунда по 15 минут, чтобы доказать свою позицию.
Щербаков — автор памятника князю Владимиру на Боровицкой площади.
25 февраля в Москве началось голосование по выбору памятника, который будет установлен на Лубянской площади в центре города.
Жителям города предложено выбрать, кому будет установлен памятник: князю Александру Невскому или революционеру Феликсу Дзержинскому.