В Томской области рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

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В Томской области от коронавирусной инфекции провакцинировано 27 627 человек, сообщает администрация региона со ссылкой на облздрав. Из них второй компонент вакцины получили 9225 человек.
В Томской области рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
  • РИА Новости

Об этом информирует vtomske.ru.  

«В Томскую область, как и в другие регионы, вакцина поступает регулярно, но пока небольшими партиями. По мере её поступления в медучреждение медработники обзванивают людей и приглашают на прививку. Вакцинация будет проходить ещё в течение нескольких месяцев, поэтому можно не беспокоиться: обязательно привьют всех, кто желает обезопасить себя от инфекции», — отметила замначальника областного Департамента здравоохранения Наталия Метелёва.

По её словам, очередную партию препарата «Спутник V» Томская область получит на следующей неделе.

С момента старта прививочной кампании в регион поступило 34 512 доз вакцины.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.

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