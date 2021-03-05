В Томской области рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

В Томской области от коронавирусной инфекции провакцинировано 27 627 человек, сообщает администрация региона со ссылкой на облздрав. Из них второй компонент вакцины получили 9225 человек.

Об этом информирует vtomske.ru.

«В Томскую область, как и в другие регионы, вакцина поступает регулярно, но пока небольшими партиями. По мере её поступления в медучреждение медработники обзванивают людей и приглашают на прививку. Вакцинация будет проходить ещё в течение нескольких месяцев, поэтому можно не беспокоиться: обязательно привьют всех, кто желает обезопасить себя от инфекции», — отметила замначальника областного Департамента здравоохранения Наталия Метелёва.

По её словам, очередную партию препарата «Спутник V» Томская область получит на следующей неделе.

С момента старта прививочной кампании в регион поступило 34 512 доз вакцины.

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