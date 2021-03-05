В Томской области рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
- РИА Новости
Об этом информирует vtomske.ru.
«В Томскую область, как и в другие регионы, вакцина поступает регулярно, но пока небольшими партиями. По мере её поступления в медучреждение медработники обзванивают людей и приглашают на прививку. Вакцинация будет проходить ещё в течение нескольких месяцев, поэтому можно не беспокоиться: обязательно привьют всех, кто желает обезопасить себя от инфекции», — отметила замначальника областного Департамента здравоохранения Наталия Метелёва.
По её словам, очередную партию препарата «Спутник V» Томская область получит на следующей неделе.
С момента старта прививочной кампании в регион поступило 34 512 доз вакцины.
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