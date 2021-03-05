Эксперты рассказали, сколько россияне планируют потратить на подарки к 8 Марта

Согласно опросу, проведённому сервисом «Яндекс.Объявления», 43% россиян планируют уложиться в бюджет до 1 тыс. рублей на подарки к 8 Марта.

Результаты опроса публикует «Газета.Ru».

39% опрошенных готовы потратить на подарки до 3 тыс. рублей. Треть респондентов ответили, что готовы тратиться на подарки не каждый год.

Больше половины опрошенных выбирает в качестве подарка парфюмерию и косметику, украшения, сертификаты в спа, на маникюр. Ещё 6% собираются преподнести бытовую технику. Также в рейтинге популярных подарков — мастер-классы по кулинарии и курсы иностранных языков.

Как ранее сообщал сайт «Москва 24», аналитики сервиса «Авито Услуги» рассказали, какие услуги наиболее востребованы у россиян перед Международным женским днём.