Эксперты рассказали, сколько россияне планируют потратить на подарки к 8 Марта
- РИА Новости
Результаты опроса публикует «Газета.Ru».
39% опрошенных готовы потратить на подарки до 3 тыс. рублей. Треть респондентов ответили, что готовы тратиться на подарки не каждый год.
Больше половины опрошенных выбирает в качестве подарка парфюмерию и косметику, украшения, сертификаты в спа, на маникюр. Ещё 6% собираются преподнести бытовую технику. Также в рейтинге популярных подарков — мастер-классы по кулинарии и курсы иностранных языков.
Как ранее сообщал сайт «Москва 24», аналитики сервиса «Авито Услуги» рассказали, какие услуги наиболее востребованы у россиян перед Международным женским днём.