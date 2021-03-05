Мишустин оценил ситуацию с массовой вакцинацией от коронавируса

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Премьер-министр России Михаил Мишустин прокомментировал ситуацию с массовой вакцинацией от коронавируса в стране.
Мишустин оценил ситуацию с массовой вакцинацией от коронавируса
  • РИА Новости

«Уверен, что мы до осени должны будем абсолютно точно основной объём массовой вакцинации завершить», — цитирует Мишустина РИА Новости.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава академик РАН Николай Брико оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России. Он отметил, что есть «заметные тенденции к стабилизации и даже к снижению заболеваемости, но тем не менее в этот период важна вакцинация».

Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН также прокомментировал ситуацию с пандемией.

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