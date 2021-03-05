Мишустин оценил ситуацию с массовой вакцинацией от коронавируса
- РИА Новости
«Уверен, что мы до осени должны будем абсолютно точно основной объём массовой вакцинации завершить», — цитирует Мишустина РИА Новости.
Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава академик РАН Николай Брико оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России. Он отметил, что есть «заметные тенденции к стабилизации и даже к снижению заболеваемости, но тем не менее в этот период важна вакцинация».
Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН также прокомментировал ситуацию с пандемией.