Мишустин оценил ситуацию с массовой вакцинацией от коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин прокомментировал ситуацию с массовой вакцинацией от коронавируса в стране.

«Уверен, что мы до осени должны будем абсолютно точно основной объём массовой вакцинации завершить», — цитирует Мишустина РИА Новости.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава академик РАН Николай Брико оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России. Он отметил, что есть «заметные тенденции к стабилизации и даже к снижению заболеваемости, но тем не менее в этот период важна вакцинация».

Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН также прокомментировал ситуацию с пандемией.