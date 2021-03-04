Эпидемиолог прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава академик РАН Николай Брико оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.

«Мы живём пока в период вот такой неблагополучной по коронавирусной инфекции (ситуации. — RT)», — цитирует РИА Новости Брико.

При этом он отметил, что «тенденции есть заметные к стабилизации и даже к снижению заболеваемости, но тем не менее в этот период важна вакцинация».

Согласно данным на 4 марта, за сутки в России выявлено 11 385 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 290 135 случаев COVID-19.

Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.