Эпидемиолог прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России

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Главный внештатный эпидемиолог Минздрава академик РАН Николай Брико оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Эпидемиолог прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России
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«Мы живём пока в период вот такой неблагополучной по коронавирусной инфекции (ситуации. — RT)», — цитирует РИА Новости Брико.

При этом он отметил, что «тенденции есть заметные к стабилизации и даже к снижению заболеваемости, но тем не менее в этот период важна вакцинация».

Согласно данным на 4 марта, за сутки в России выявлено 11 385 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 290 135 случаев COVID-19.

Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.

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