​В Подмосковье заключён договор на строительство скоростной магистрали

Короткая ссылка
«Автодор» и «Трансстроймеханизация» заключили договор на проектирование и строительство второго пускового комплекса обхода Балашихи и Ногинска — от МКАД до пересечения с ЦКАД.
​В Подмосковье заключён договор на строительство скоростной магистрали
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

В рамках второго пускового комплекса «Трансстроймеханизации» предстоит менее чем за три с половиной года провести проектирование и строительство новой скоростной шестиполосной автомагистрали протяжённостью более 40 км. Трасса будет освещена и оборудована барьерными ограждениями по всей длине. Ввод участка в эксплуатацию планируется в середине 2024 года.

Ранее был заключён договор на строительство первого пускового комплекса обхода — от ЦКАД до Орехово-Зуева.

Оба пусковых комплекса составляют головной (нулевой) этап строящейся скоростной платной автомагистрали М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», в Татарстане рассказали о планах строительства Большого Казанского кольца.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить