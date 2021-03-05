​В Подмосковье заключён договор на строительство скоростной магистрали

«Автодор» и «Трансстроймеханизация» заключили договор на проектирование и строительство второго пускового комплекса обхода Балашихи и Ногинска — от МКАД до пересечения с ЦКАД.

Об этом сообщает телеканал «360».

В рамках второго пускового комплекса «Трансстроймеханизации» предстоит менее чем за три с половиной года провести проектирование и строительство новой скоростной шестиполосной автомагистрали протяжённостью более 40 км. Трасса будет освещена и оборудована барьерными ограждениями по всей длине. Ввод участка в эксплуатацию планируется в середине 2024 года.

Ранее был заключён договор на строительство первого пускового комплекса обхода — от ЦКАД до Орехово-Зуева.

Оба пусковых комплекса составляют головной (нулевой) этап строящейся скоростной платной автомагистрали М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань.

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