В Подмосковье заключён договор на строительство скоростной магистрали
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
В рамках второго пускового комплекса «Трансстроймеханизации» предстоит менее чем за три с половиной года провести проектирование и строительство новой скоростной шестиполосной автомагистрали протяжённостью более 40 км. Трасса будет освещена и оборудована барьерными ограждениями по всей длине. Ввод участка в эксплуатацию планируется в середине 2024 года.
Ранее был заключён договор на строительство первого пускового комплекса обхода — от ЦКАД до Орехово-Зуева.
Оба пусковых комплекса составляют головной (нулевой) этап строящейся скоростной платной автомагистрали М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань.
Как ранее сообщал сайт «Реальное время», в Татарстане рассказали о планах строительства Большого Казанского кольца.