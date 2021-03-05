В Совфеде оценили идею предоставить пенсионерам льготу на ж/д билеты

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT предложение предоставить пенсионерам право на два льготных билета в год на поезда дальнего следования.
В Совфеде оценили идею предоставить пенсионерам льготу на ж/д билеты
  • РИА Новости

«Инициатива хорошая с точки зрения того, чтобы дать пенсионерам всё-таки поездить по стране, в силу тогочто билеты для них иногда дороговаты. С точки зрения решения проблем экономического порядка, честно говоря, трудно посчитать, каким образом компенсировать эти затраты транспортникам», — пояснил сенатор.

Он отметил, что данное предложение надо обдумать и внимательно отнестись к механизму реализации.

«У нас есть программа для северных территорий, которая учитывает возможность один раз в год для людей старшего возраста и других отпускников воспользоваться льготными билетами. Есть специальная программа по Дальнему Востоку и Сибири, которая распространяется на всех... В этой связи это будет ещё одно дополнение ко всем этим программам. Его надо обсчитать и каким-то образом оформить», — заключил он.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил предоставить пенсионерам право на два льготных билета в год на поезда дальнего следования.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить