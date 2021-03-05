В Совфеде оценили идею предоставить пенсионерам льготу на ж/д билеты

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT предложение предоставить пенсионерам право на два льготных билета в год на поезда дальнего следования.

«Инициатива хорошая с точки зрения того, чтобы дать пенсионерам всё-таки поездить по стране, в силу тогочто билеты для них иногда дороговаты. С точки зрения решения проблем экономического порядка, честно говоря, трудно посчитать, каким образом компенсировать эти затраты транспортникам», — пояснил сенатор.

Он отметил, что данное предложение надо обдумать и внимательно отнестись к механизму реализации.

«У нас есть программа для северных территорий, которая учитывает возможность один раз в год для людей старшего возраста и других отпускников воспользоваться льготными билетами. Есть специальная программа по Дальнему Востоку и Сибири, которая распространяется на всех... В этой связи это будет ещё одно дополнение ко всем этим программам. Его надо обсчитать и каким-то образом оформить», — заключил он.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил предоставить пенсионерам право на два льготных билета в год на поезда дальнего следования.

Подробнее — в материале RT.