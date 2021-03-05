В Госдуме предложили предоставить пенсионерам льготу на ж/д билеты

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил предоставить пенсионерам право на два льготных билета в год на поезда дальнего следования. Копия письма на имя главы Минтранса Виталия Савельева есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили предоставить пенсионерам льготу на ж/д билеты
  • РИА Новости

В своём обращении законодатель отметил, что в настоящее время определённые категории граждан имеют возможность на льготных условия приобретать билеты на поезда дальнего следования. Однако в означенные льготные категории не входят пенсионеры.

При этом многие пенсионеры имеют родственников, которые проживают в отдалённых регионах, в том числе в других Федеральных округах, и для их посещения граждане пожилого возраста вынуждены тратить на железнодорожные билеты туда и обратно сумму, соразмерную своей пенсии или даже превышающую её.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность включения граждан пенсионного возраста в число льготников, а именно предоставить им право в течение одного календарного года приобрести два билета на поезда дальнего следования со скидкой в 50% на любые даты при наличии билетов», — говорится в тексте обращения.

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