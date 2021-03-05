Три человека погибли в ДТП с участием электрички в Башкирии

Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с электричкой в Башкирии.

Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Уточняется, что авария произошла в 06:30 мск на территории Архангельского района Башкирии на 22-м километре Куйбышевской железной дороги между станциями Карламан и Приуралье на нерегулируемом железнодорожном переезде.

«Произошло ДТП с участием электрички №7737... и легкового автомобиля Lada Kalina. В результате ДТП, по предварительной информации, погибли три человека, все взрослые. На месте находятся экстренные службы», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что три человека погибли, ещё двое доставлены в больницу в результате столкновения машины и электропоезда в Брянской области.