Один человек погиб в ДТП с четырьмя автомобилями в Тюменской области

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В Уватском районе Тюменской области в результате столкновения четырёх автомобилей на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД России.

«На 454-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области столкнулись автомобили Hyundai Solaris и УАЗ. После этого УАЗ столкнулся с большегрузом Mercedes-Benz», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточняется, от удара большегруз выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с ещё одним автомобилем — Lada Granta.

В результате происшествия водитель Lada Granta погиб на месте.

Ранее в ДТП с автобусом на перекрёстке Удмуртской и Буммашевской улиц в Ижевске пострадали девять человек.

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