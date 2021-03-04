В ДТП с автобусом в Ижевске пострадали девять человек
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Об этом информирует IZHLIFE со ссылкой на УГИБДД по Удмуртии.
«Около 07:20 напротив дома 1 по Буммашевской улице водитель рейсового автобуса не справился с управлением и совершил наезд на световую опору ЛЭП. По предварительным данным, девять человек получили травмы и доставлены в больницу», — рассказали в ведомстве.
Все обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что в ДТП с двумя автобусами на Камчатке погибли водитель и пассажир.