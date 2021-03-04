В ДТП с автобусом в Ижевске пострадали девять человек

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В результате ДТП с автобусом на перекрестке Удмуртской и Буммашевской улиц в Ижевске девять человек доставлены в больницу.
В ДТП с автобусом в Ижевске пострадали девять человек
  • © РИА Новости

Об этом информирует IZHLIFE со ссылкой на УГИБДД по Удмуртии.

«Около 07:20 напротив дома 1 по Буммашевской улице водитель рейсового автобуса не справился с управлением и совершил наезд на световую опору ЛЭП. По предварительным данным, девять человек получили травмы и доставлены в больницу», — рассказали в ведомстве.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в ДТП с двумя автобусами на Камчатке погибли водитель и пассажир.

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