Павловский прокомментировал победу Бориса Ельцина в 1996 году

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Политтехнолог Глеб Павловский прокомментировал победу Бориса Ельцина на выборах в 1996 году.

В беседе с «Лентой.ру» он рассказал, какую роль сыграли олигархи в победе Ельцина.

«Первую десятку творцов победы Ельцина составляли миллионеры во главе с Борисом Абрамовичем Березовским, которые дали на это деньги... Вторая десятка — это группа Чубайса, в которую я входил. Вот так примерно это выглядело», — сказал он.

Павловский отметил, что во время предвыборной кампании, в частности, занимался центральной и региональной прессой.

Ранее режиссёр новогодних телеобращений первых лиц рассказала об отставке Ельцина.

Подробнее — в материале RT.

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