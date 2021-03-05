В России предложили сделать платной регистрацию в аэропортах
- Reuters
Об этом информирует газета «Известия».
По данным газеты, «Аэрофлот» предлагает исключить из федеральных авиационных правил (ФАП) обязанность авиакомпаний включать в стоимость билета плату за регистрацию в аэропорту.
Как объяснил представитель авиакомпании Михаил Дёмин, сегодня большинство людей пользуются онлайн-регистрацией.
Отмечается, что подобное нововведение даст россиянам возможность выбрать между платой за регистрацию в аэропорту или бесплатной регистрацией в режиме онлайн.
Ранее в «Аэрофлоте» прокомментировали сообщения о том, что компания предложила разрешить авиакомпаниям самостоятельно менять условия перевозки пассажира, который купил билет по соответствующему тарифу.