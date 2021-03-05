В России предложили сделать платной регистрацию в аэропортах

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Компания «Аэрофлот» направила в Министерство транспорта России инициативу о введении платной регистрации на рейсы в аэропортах при исключении стоимости этой услуги из цены билета.
В России предложили сделать платной регистрацию в аэропортах
  • Reuters

Об этом информирует газета «Известия».

По данным газеты, «Аэрофлот» предлагает исключить из федеральных авиационных правил (ФАП) обязанность авиакомпаний включать в стоимость билета плату за регистрацию в аэропорту.

Как объяснил представитель авиакомпании Михаил Дёмин, сегодня большинство людей пользуются онлайн-регистрацией.

Отмечается, что подобное нововведение даст россиянам возможность выбрать между платой за регистрацию в аэропорту или бесплатной регистрацией в режиме онлайн.

Ранее в «Аэрофлоте» прокомментировали сообщения о том, что компания предложила разрешить авиакомпаниям самостоятельно менять условия перевозки пассажира, который купил билет по соответствующему тарифу.

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