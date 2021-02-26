В «Аэрофлоте» прокомментировали идею введения негарантированных билетов
- РИА Новости
- © Илья Наймушин
Как пишут «Ведомости», по словам Дёмина, «в настоящий момент в актуальной повестке такая инициатива не рассматривается».
«Она прорабатывалась в период пандемии как одна из инициатив по приданию пассажирам большей уверенности в периоды массового изменения расписания, возможных изменений типов воздушных судов, неопределённости со сроками снятия ограничений», — заявил Дёмин.
Представитель Минтранса также сказал, что предложение не будет рассматриваться «до полноценного восстановления авиасообщения».