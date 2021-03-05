Онищенко прокомментировал появление мутаций коронавируса

Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал появление мутаций коронавирусной инфекции COVID-19.

«Штамм один и тот же. Новый штамм будет тогда, когда в следующий раз где-нибудь в Китае или в другом конце Юго-Восточной Азии коронавирус перейдёт с животных на человека, вот это будет новый штамм», — цитирует РИА Новости Онищенко.

По его словам, «то, что сейчас называется штаммами коронавируса, это подтипы, а не новые штаммы».

«Поэтому распространяющиеся сейчас подтипы — это тот же самый штамм, который мутирует и приобретает новые свойства. Но это всё равно COVID-19», — добавил академик.

Он выразил надежду, что все разработанные в России вакцины от коронавируса должны работать против всех подтипов этого вируса.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала, у кого чаще всего возникает большинство мутаций коронавируса.