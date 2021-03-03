Скворцова прокомментировала появление мутаций коронавируса

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала, у кого чаще всего возникает большинство мутаций коронавируса.

«Как и в случае возникновения в Великобритании, так и у нас эта мутация возникла у больного онкологическим заболеванием, известно, что только в случае выраженной иммуносупрессии, иммуноподавления у человека вирус начинает особо интенсивно мутировать», — приводит РИА Новости слова Скворцовой.

Она подчеркнула, что большинство мутаций возникает у людей, больных онкологическими и другими аутоиммунными заболеваниями, с низким иммунитетом.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские вакцины от коронавируса эффективны против мутаций COVID-19.