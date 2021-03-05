На Северном Кавказе уничтожили 45 боевиков в 2020 году
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По его словам, оперативная обстановка на территории СКФО в 2020 году оставалась напряжённой.
Он отметил, что сотрудники правоохранительных органов продолжали действия по выявлению участников бандгрупп, причастных к тяжким и особо тяжким преступлениям, вскрытию их пособнической базы и каналов ресурсной подпитки.
«В результате проведения более 1500 спецопераций и оперативно-боевых мероприятий нейтрализованы 45 боевиков, в том числе их лидеры, еще 113 участников бандгрупп задержаны», — рассказал Чайка.
По его словам, из незаконного оборота изъяли более 900 единиц оружия и 120 тыс. боеприпасов.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о спецоперации против банды Бютукаева в республике.