На Северном Кавказе уничтожили 45 боевиков в 2020 году

В Северо-Кавказском федеральном округе в 2020 году были проведены 1,5 тыс. спецопераций, уничтожены 45 боевиков. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал полпред президента России в СКФО Юрий Чайка.

По его словам, оперативная обстановка на территории СКФО в 2020 году оставалась напряжённой.

Он отметил, что сотрудники правоохранительных органов продолжали действия по выявлению участников бандгрупп, причастных к тяжким и особо тяжким преступлениям, вскрытию их пособнической базы и каналов ресурсной подпитки.

«В результате проведения более 1500 спецопераций и оперативно-боевых мероприятий нейтрализованы 45 боевиков, в том числе их лидеры, еще 113 участников бандгрупп задержаны», — рассказал Чайка.

По его словам, из незаконного оборота изъяли более 900 единиц оружия и 120 тыс. боеприпасов.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о спецоперации против банды Бютукаева в республике.