Эксперт дал рекомендации по покупке авиабилетов

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Глава туристической компании «Розовый слон» Алексан Мкртчян дал рекомендации по покупке авиабилетов.
Эксперт дал рекомендации по покупке авиабилетов
  • РИА Новости

В беседе с URA.RU он напомнил, что операторы сделали много чартерных рейсов по России.

«Они стоят в два или даже в четыре раза дешевле, чем регулярные. Но это всё надо узнавать у турагента. Их не будет в основных системах», — сказал эксперт.

В свою очередь, руководитель туристической компании «Африка» Наталья Куцевол отметила, что авиакомпании устраивали много распродаж в конце 2020 года и в начале 2021-го.

«Следующие распродажи начнутся в июле — августе. В июле на январь будут самые дешёвые билеты», — прогнозирует она.

Ранее НСН сообщала, что пользователи туристического сервиса Russpass получили доступ к новым функциям.

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