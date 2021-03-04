Эксперт дал рекомендации по покупке авиабилетов

Глава туристической компании «Розовый слон» Алексан Мкртчян дал рекомендации по покупке авиабилетов.

В беседе с URA.RU он напомнил, что операторы сделали много чартерных рейсов по России.

«Они стоят в два или даже в четыре раза дешевле, чем регулярные. Но это всё надо узнавать у турагента. Их не будет в основных системах», — сказал эксперт.

В свою очередь, руководитель туристической компании «Африка» Наталья Куцевол отметила, что авиакомпании устраивали много распродаж в конце 2020 года и в начале 2021-го.

«Следующие распродажи начнутся в июле — августе. В июле на январь будут самые дешёвые билеты», — прогнозирует она.

Ранее НСН сообщала, что пользователи туристического сервиса Russpass получили доступ к новым функциям.