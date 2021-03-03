Туристический сервис Russpass дополнили новыми функциями

Пользователи туристического сервиса Russpass получили доступ к новым функциям.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Как рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина, в приложении появилась опция составления комбинированных маршрутов. Теперь туристы могут планировать сложные маршруты и в одном месте сразу покупать билеты на разные виды транспорта.

Также в приложении появилась интерактивная карта России с достопримечательностями, музеями, театрами и ресторанам. Она позволит наглядно изучить туристические предложения Москвы и других городов страны.

Ещё одним новшеством стала авторизация через соцсети и популярные онлайн-сервисы.

Сервис Russpass создан по инициативе правительства Москвы и работает с лета 2020 года. Соглашения о сотрудничестве с сервисом подписали почти все регионы России — 82 субъекта.

Ранее генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Александр Мкртчян в беседе с ОТР оценил ситуацию с турами на юг России.