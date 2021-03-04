Во Владивостоке завели дело по факту падения снега на женщину с ребёнком

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Во Владивостоке завели уголовное дело по факту падения снега на женщину с ребёнком.
Во Владивостоке завели дело по факту падения снега на женщину с ребёнком
  • РИА Новости

Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на СУ СК России по Приморскому краю.

По данным следствия, 11 января на женщину и её несовершеннолетнего сына с крыши жилого дома упал снег, мать и ребёнок получили травмы.

Проверка показала, что снег на крыше накопился из-за халатности управляющей компании и подрядчика, в ведении которых находится здание.

Дело было возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Крыму возбудили уголовное дело после того, как на жителя Симферополя с крыши здания упали снег и наледь.

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