Турпоток в Тверскую область вырос на 45% за пять лет

Туристический поток в Тверскую область вырос на 45% за пять лет.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Как заявил губернатор Игорь Руденя на Форуме муниципальных образований Тверской области, в 2020 году в регионе побывали более 1,8 млн туристов. За пять лет число путешественников, посетивших область, достигло 7,7 млн.

«Тверская область ежегодно принимает больше туристов, чем составляет население региона. Важно, чтобы наши жители области видели положительный эффект от развития туризма — и в доходах, и в благоустройстве, и в инфраструктуре», — сказал Руденя.

Ранее НСН сообщала, что пользователи туристического сервиса Russpass получили доступ к новым функциям.