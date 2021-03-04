Эксперт рассказал, как определить кибермошенников

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Начальник отдела информационной безопасности компании SearchInform Алексей Дрозд рассказал, как определить кибермошенников.
Эксперт рассказал, как определить кибермошенников
  • РИА Новости

В беседе с ОТР он заявил, что среди признаков — настойчивость, давление на пользователя, требование совершить какое-то действие, например, перейти по ссылке или перевести средства на «безопасный» счёт.

«Универсальный совет один и простой: положили трубку, закрыли письмо, ни на какие ссылки не нажимаете, никуда не переходите», — отметил Дрозд.

По его словам, нельзя спешить, поскольку в спешке отключается критическое мышление.

Как добавил эксперт, утечка отдельных данных не так опасна, но эту информацию можно использовать, чтобы в дальнейшем составить полноценный виртуальный профиль пользователя и продать его.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с Inforeactor дал советы по обеспечению безопасности смартфона.

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