Путин пошутил про «дворец» под Петербургом

Президент России Владимир Путин пошутил про «ещё один дворец» во время встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

К нему по видеосвязи из Ленинградской области обратилась директор по развитию конноспортивного комплекса «Новополье» Анна Лаппе. Она пригласила Путина на открытие реабилитационно-досугового центра, помочь достроить который главу государства в 2020 году просила ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева.

Путин поблагодарил Лаппе за приглашение и уточнил, где находится центр. Та рассказала, что в 2 км от Стрельны (там находится Дворец конгрессов управделами президента).

«Выглядит, как ещё один дворец, так что приеду, только мне его не переписывайте», — пошутил российский лидер.

В январе Путин, комментируя «расследование» Алексея Навального о «дворце» в Геленджике, заявил, что ничего из указанной там собственности никогда не принадлежало ни ему, ни его близким родственникам.

Он назвал опубликованный материал монтажом и компиляцией, а его пресс-секретарь Дмитрий Песков — «качественной клюквой».