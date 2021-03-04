В Подмосковье примут дополнительные меры повышения пожарной безопасности

В Московской области примут дополнительные меры повышения пожарной безопасности. Особое внимание по-прежнему уделено недопущению возгораний в лесах и на торфяниках.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

«Наша главная задача — обеспечить безопасное нахождение жителей в Московской области. А особое внимание, как и раньше, уделяем тому, чтобы не допустить крупных пожаров в лесах и на торфяниках», — заявил зампред областного правительства Роман Каратаев на заседании комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Москвы и Подмосковья.

Как отметил Каратаев, нужно продолжить разъяснительную работу с молодёжью.

Один из основных акцентов в контроле пожарной безопасности в 2021 году затронет и дачные товарищества.

Ранее в МЧС России прокомментировали подготовку Москвы и Московской области к началу пожароопасного периода.

Как сообщал сайт «Реальное время», в Татарстане в 2021 году планируют провести работы по восстановлению лесов на площади 3,8 тыс. га.