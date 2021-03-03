МЧС оценило готовность Москвы и Подмосковья к пожароопасному периоду

Короткая ссылка
В МЧС России прокомментировали подготовку Москвы и Московской области к началу пожароопасного периода.
МЧС оценило готовность Москвы и Подмосковья к пожароопасному периоду
  • Pixabay

Как сообщает РИА Новости, заместитель главы ведомства Анатолий Супруновский отметил, что оба региона хорошо подготовились к соответствующему сезону.

«В целом, что касается уровня двух субъектов в рамках профилактики и подготовки к пожароопасносному периоду, мы даём очень высокую оценку», — сказал он.

Супруновский добавил, что МЧС проводит проверки готовности всех субъектов страны к пожароопасносному периоду.

Соответствующие итоги будут подведены к 1 апреля.

Ранее начальник управления охраны, защиты и воспроизводства лесов Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Михаил Козлов высказался о ситуации с возможными лесными пожарами весной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить