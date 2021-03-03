МЧС оценило готовность Москвы и Подмосковья к пожароопасному периоду

В МЧС России прокомментировали подготовку Москвы и Московской области к началу пожароопасного периода.

Как сообщает РИА Новости, заместитель главы ведомства Анатолий Супруновский отметил, что оба региона хорошо подготовились к соответствующему сезону.

«В целом, что касается уровня двух субъектов в рамках профилактики и подготовки к пожароопасносному периоду, мы даём очень высокую оценку», — сказал он.

Супруновский добавил, что МЧС проводит проверки готовности всех субъектов страны к пожароопасносному периоду.

Соответствующие итоги будут подведены к 1 апреля.

Ранее начальник управления охраны, защиты и воспроизводства лесов Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Михаил Козлов высказался о ситуации с возможными лесными пожарами весной.